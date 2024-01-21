شراكة استراتيجية واعدة بين سي أف أي العالمية ونادي إيه سي ميلان

(MENAFN
- Your Mind Media ) الامارات العربية المتحدة، دبي – 19 يناير 2024
سي أف أي - شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية- تسعد بأن تعلن عن شراكتها الجديدة مع نادي إيه سي ميلان، أحد أعرق الأندية الرياضية في العالم. وتمثل تلك الخطوة الاستراتيجية إضافة مهمة إلى شركاء المجموعة الدولية. كما تعكس التزام سي أف أي العالمية بالتميز والابتكار، من خلال الدمج بين عالم التداول والتمويل ورياضة كرة القدم. الآن، وبعدما أصبحت سي أف أي العالمية شريكًا رسميًا لنادي إيه سي ميلان في مجال التداول، سوف يتاح لها دعم استراتيجيات التوسع عالميًا بشكل أفضل. وبفضل خبرتها العالمية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجحت سي أف أي العالمية في الحفاظ على مكانتها الريادية القوية في مجال التداول وأسواق المال العالمية.
وتضم سي أف أي العالمية أكثر من 12 كيانًا حائزًا على ترخيص من جهات رقابية عالمية عبر خمس قارات، وتتمتع بقاعدة عملاء واسعة النطاق منتشرة في أكثر من 100 دولة. وتوفر المجموعة لعملائها فرص التداول بشروط أكثر تنافسية ومزايا فريدة، بالإضافة إلى تزويدهم بالعديد من الأدوات المبتكرة ومنصات التداول الأكثر تطورًا. ومؤخرًا، أعلنت سي أف أي العالمية عن التزامها بتبنّي تقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم أدوات متقدمة وحلولاً مبتكرة للمتداولين حول العالم؛ ما يتيح للعملاء تحقيق أكبر استفادة متاحة من مزايا الذكاء الاصطناعي أثناء تنفيذ صفقات التداول.
وتجاوز تاريخ النادي الإيطالي العريق حدود المستطيل الأخضر، بفضل شعبيته الجارفة حول العالم وأدائه المبهر وأسلوبه المتميز. وتأسس إيه سي ميلان في العام 1899، ومنذ ذلك الحين، حقق أيقونة كرة القدم الإيطالية العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، مما جعله أحد أندية كرة القدم الأكثر شهرة ونجاحًا في العالم. بالطبع، هناك تناغم تام بين تاريخ النادي وطموحه وتركيزه ومهارته، إلى جانب التاريخ العريق والموارد والكوادر البشرية واللاعبين الأسطوريين. وتعزز كل هذه العوامل الشراكة الاستراتيجية بين سي أف أي العالمية والنادي بشكل استثنائي، مع التركيز على الروابط التراثية القوية كدافع قوي لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.
وهناك خطط طموحة لتلك الخطوة الاستراتيجية، حيث تستعد شركة سي أف أي العالمية ونادي إيه سي ميلان لبدء شراكة عالمية تتجاوز مفهوم الشراكات التقليدية، وذلك من خلال التركيز على الابتكار والتقدم والأداء. وسيعمل هذا التعاون على توفير فرصًا واعدة لقاعدة عملاء سي أف أي على مستوى العالم، من خلال تقديم فرص تداول حصرية وعروض ترويجية مصممة خصيصًا لعملاء سي أف أي ومشجعي إيه سي ميلان.
وفي تعقيب له على تلك الخطوة الاستراتيجية، صرح هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي أف أي المالية، قائلاً: "سعداء جدًا بشراكتنا الاستراتيجية مع نادي إيه سي ميلان العالمي. وتعكس مبادئ النادي العريق، التزامنا التام بالتميز والتفاني والابتكار والسعي المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الأداء. كما تمثل تلك الشراكة احتفالًا بالقيم المشتركة بين نادي إيه سي ميلان وشركة سي أف أي العالمية، كما تظهر حرصنا على توطيد مفاهيم الريادة في الأسواق المالية وفي ملاعب كرة القدم. ونتطلّع من خلال تلك الشراكة إلى ترسيخ مفهوم آخر من التميز بالإضافة إلى خلق إرثًا دائمًا من المبادئ والقيم".
ومن جانبه صرح مايكل أوتل، المدير التجاري لنادي إيه سي ميلان بقوله: "نرحب بشراكتنا الواعدة مع شركة سي أف أي العالمية، ونخطط لترسيخ تعاون استراتيجي غير تقليدي، يعكس الرؤى المشتركة للتميز والتقدم. وتُعتبر الصفقة الجديدة الحالية مع سي أف أي العالمية تكليلاً للجهود الكبيرة التي يبذلها النادي، مسلطة الضوء على الحضور العالمي المتميز الذي يتمتع به، وخاصةً على الجهود الملموسة لمكتب كازا ميلان الجديد في دبي. ويلعب هذا المكتب دورًا محوريًا في تطوير علاقات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مما يظهر الدور المهم الذي يلعبه في إقامة مثل هذه الشراكات."
وبفضل مكانته الدولية وحضوره العالمي المتميز، أصبح نادي إيه سي ميلان الآن واحدًا من أبرز شركاء سي أف أي العالمية في المجال الرياضي. بالإضافة إلى شراكتها الحالية مع النادي الإيطالي العالمي، هناك شراكات استراتيجية أخرى لشركة أف سي أي مع أندية رياضية كبيرة مثل نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم، والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد اللبناني لكرة السلة. وتلعب تلك الشراكات العالمية دورًا محوريًا في تعزيز وترسيخ الحضور العالمي لشركة سي أف أي العالمية، مما يساهم في زيادة قاعدة مشجعي النادي على مستوى العالم. وباعتبارها شريك التداول الرسمي عبر الإنترنت لنادي إيه سي ميلان، تتطلّع سي أف أي العالمية إلى فتح آفاقًا جديدة للتوسع الاستراتيجي العالمي.
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