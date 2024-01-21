الاعتراف بدراسة من إعداد سدرة للطب واعتبارها خطوة متقدمة رئيسية في مجال ميكروبيوم السرطان

(MENAFN
- Sidra Medicine) 1 يناير 2024، الدوحة، قطر - يفخر سدرة للطب، العضو في مؤسسة قطر، بالإعلان عن ظهور إحدى دراساته البحثية المنشورة في مجلة (نيتشر مديسين) في مايو 2023، في قسم المراجعة ضمن مراجعات أمراض المعدة والكبد، الذي يركز على التطورات الرئيسية في مجال ميكروبيوم السرطان في عام 2023.
تقدم هذه المقالة التي تحمل عنوان "المؤشرات الحيوية والعلاجات المستندة إلى الميكروبات في علاج السرطان"، نظرة شاملة على أحدث الاكتشافات وتطبيق الأساليب المستندة إلى الكائنات الحية الدقيقة (الميكروبيوم) لتعزيز الوقاية من السرطان، والتنبؤ بحدوثه، وعلاجه، مع التركيز على سرطان القولون والمستقيم.
كشفت الدراسة البحثية التي نشرها رولاندز وآخرون من سدرة للطب، والتي حملت عنوان "أطلس متكامل لمناعة وميكروبيوم أورام سرطان القولون"، عن تأثير جهاز مناعة المريض والميكروبات الموجودة في جسمه على قدرته على النجاة من سرطان القولون. أُجريت الدراسة بالتعاون مع المركز الطبي لجامعة لايدن (LUMC) في هولندا.
وصفت الدراسة بشكل شامل السمات الجينومية المنسوخة والمناعية والميكروبية لعينات مؤلفة من 348 مريضاً ومريضة يعانون من سرطان القولون والمستقيم، وقد تم اجراء تسلسل العينات في سدرة للطب، مع بيانات متابعة طويلة الأجل لاستنباط درجة موحدة للتنبؤ بالمرض.
قام أعضاء فريق سدرة للطب والمركز الطبي في جامعة لايدن (LUMC) بتحليل جوانب مختلفة من سرطانات القولون الأولية، بما في ذلك خصائص الخلايا السرطانية، والاستجابات المناعية للسرطان، وتكوين الميكروبات. ووجدوا أن هناك تركيبة محددة من البكتيريا في الورم والاستجابة المناعية الداخلية كانت مرتبطة بتشخيص أكثر ملاءمة لمرضى سرطان القولون.
قال الدكتور ڤوتر هندريكس، أحد مؤلفي المقالة الرئيسيين والباحث الرئيسي في سدرة للطب: "يسعدنا ويشرفنا أن يعترف قسم مراجعات أمراض المعدة والكبد في مجلة نيتشر مديسين بمقالتنا، وأن يعتبرها خطوة متقدمة رئيسية في مجال ميكروبيوم السرطان. تستعرض مقالتنا الأبحاث المتطورة التي يجريها سدرة للطب بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل المركز الطبي لجامعة لايدن (LUMC). هذا الاعتراف ما هو إلا دليل على العمل الدؤوب وعلى تفاني فريقنا وشركائنا، ويعكس الجودة العالية وتأثير الأبحاث التي تأتي من قطر".
أكدت دراسة سدرة للطب أن الجمع بين درجة التهاب الورم والتوقيع الميكروبي، ضمن حصيلة مركبة تُدعى mICRoScore، قد عزز القدرة على التنبؤ بالمرض، حيث تتوافق مجموعة عالية من الفحوصات المجهرية مع مجموعة فرعية من المرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم، مع نسبة شفاء تصل إلى 97 بالمئة خلال خمس سنوات.
وقالت الدكتورة سهيلة الخضر رئيس مختبر الميكربيوم والعلامات البيولوجية في سدرة للطب - حيث جرت معالجة العينات للتحليل- "لقد أظهرنا أن توقيع الميكروبيوم الذي يغذيه جينوم Ruminococcus Bromii يمكن أن يتنبأ بنجاة المرضى الذين يعانون من سرطان القولون والمستقيم. إن القدرة على تعديل مستويات R. bromii الموجودة في الأمعاء يبشّر بتحسين مسار المرض وربما تغيير نتائجه. إن تحديد التوازن الصحيح بين البكتيريا ‘الجيدة’ و ‘السيئة’ ليس بالأمر السهل، ولكنه قد يحسن نتائج العلاج للمرضى. نحن نعتقد أن ‘التدخلات والعلاجات المستندة إلى الميكروبيوم’ هي فصل مثير في الطب الدقيق ونأمل أن تلهم دراستنا المزيد من الأبحاث والابتكارات في هذا المجال الواعد في أبحاث السرطان".
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