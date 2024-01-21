"أساس العقارية" تسلط الضوء على أبرز مشاريعها التطويرية في المجال العقاري

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 00/01/2024
تستمر منصة شركة "أساس العقارية"، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي باستقبال الزوار والمهتمين بالشأن العقاري خلال فعاليات وأعمال معرض الشارقة العقاري "إيكرس" لعام 2024، والذي انطلق يوم 17 يناير ويستمر حتى 20 منه في مركز اكسبو الشارقة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
إبراز البصمة العقارية لأساس
وأكد سعادة المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة "أساس العقارية" حرص شركة أساس العقارية على المشاركة في معرض الشارقة العقاري – "إيكرس 2024"، إيماناً من مجلس إدارة الشركة باهميته كأحد أهم المعارض العقارية في المنطقة، وكونه منصه استثنائية سنوية تستعرض اهم الفرص الإستثمارية في هذا القطاع الحيوي وتقدم أحدث المستجدات فيما يتعلق بالمشاريع العقارية الحديثة والمتطورة، وتوفر بوابة استثنائية لتبادل الخبرات وإثراء التجارب ونقل أفضل الممارسات في مكان واحد يجمع أهم الشركات المحلية والعالمية الرائدة في القطاع العقاري.
ونوه إلى أن "أساس" تسعى من خلال مشاركتها إلى إبراز مشاريعها التطويرية المميزة سواءً القائمة أو الجديدة التي تسهم في دعم النهضة الاقتصادية والعمرانية الحضارية في إمارة الشارقة، والتعريف ببصمتها كشركة وطنية عقارية، وعرض ما تقدمه من فرص متنوعة وخيارات عقارية متميزة، اضافة إلى التعريف بالمشاريع المستقبلية التي سترى النور قريبًا، والتي تسعى اساس من خلالها لتلبية رغبات وطلبات جميع فئات المجتمع المهتمة في الاستثمار العقاري بالإمارة.
مشروعات حيوية وخيارات متنوعة
وأضاف الأميري إن الشركة هيأت منصة متكاملة في المعرض مع فريق تسويقي متخصص طوال أيام الحدث لإبراز معالم هذه المشروعات التطويرية وعرض نماذج مصغرة منها، وتعريف زوار المعرض من المهتمين بالشأن العقاري بمزايا هذه المشروعات ومنتجها العقاري المتنوع ومنظومة المرافق والخدمات الداعمة لها، وبيان الفرص الاستثمارية التي توفرها لهم، ومن أهمها مشروع "منتجع خورفكان" بإطلالته الساحرة مباشرةً على ساحل المدينة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى من المستهدف انضمامها إلى مسيرة التطوير والنمو العقاري في الإمارة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارها شركة تابعة له، في توفير تسهيلات وحلول تمويلية مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمختلف مشاريعها العقارية والاستثمارية.
نهضة تنموية وسكانية شاملة
وأعرب مدير عام أساس العقارية عن ثقته بأن المعرض سيحقق نجاحًا واسعًا وإقبالًا لافتًا على ضوء تسارع وتيرة النهضة العقارية والزيادة السكانية المتنامية والمشروعات الحكومية التطويرية الشاملة في إمارة الشارقة، مما جعلها وجهة مثلى للمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك الوسطاء والملاك والمطورين والشركات المتخصصة في إدارة العقارات، مع وجود بنية تحتية قوية وبنية تشريعية آمنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
معلومات رئيسية عن "أساس"
يذكر أن شركة أساس العقارية تأسست عام 2007، ويقع مقرها الرئيسي على شارع مليحة في إمارة الشارقة، ويرتكز نموذج عملها على الاستثمار في قطاع العقارات وخاصة المشاريع الإنمائية الرئيسية، وينصب اهتمامها على توفير الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد مجزية تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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