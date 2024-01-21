مجوهرات كيارا تكشف عن فرعها الثاني المبهر في دبي، والذي تشرفت به بحضور ملكة جمال الكون وأيقونة بوليوود لارا

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 20 يناير 2024
يسر مجوهرات كيارا، الاسم المرادف للأناقة والحرفية، أن تعلن عن الافتتاح الكبير لمتجرها الثاني في مينا بازار، دبي. وترأس حفل الافتتاح سوى ملكة جمال الكون المتألقة وممثلة بوليوود الشهيرة لارا دوتا، مما أضاف لمسة إضافية من السحر إلى هذه المناسبة المبهجة.
تلتزم كيارا بتنظيم مجموعة متنوعة، تضم منتجات من علامات تجارية مختلفة، مع بذل الجهود المستمرة لتوسيع نطاق اختياراتها. تتخصص العلامة التجارية في المجوهرات الذهبية، وهو خيار خالد عبر الزمن يعتز به لجماله ومتانته وسهولة العناية به. وتعد العلامة التجارية بخوض تجربة تسوق فاخرة، حيث يمكن للمستفيدين استكشاف مجموعة واسعة من التصاميم المناسبة لأي حدث. مع الالتزام برضا العملاء، تشمل القيم الأساسية للعلامة التجارية الولاء والامتنان والثقة وفعالية التكلفة وخدمة العملاء التي لا مثيل لها.
تقدم كيارا مزايا حصرية لعملائها -عروض وخصومات حصرية، وشحن مجاني وأولوية التسليم، وسياسة إرجاع واستبدال خالية من المتاعب، وإلقاء نظرة خاطفة على التصميمات القادمة وأكثر من ذلك بكثير.
يقع الفرع الجديد لمجوهرات كيارا في قلب مدينة دبي، ومن المتوقع أن يصبح منارة للأناقة والرقي لعشاق المجوهرات. مع توافر مجموعة رائعة من القطع المخصصة والمصممة خصيصًا، توفر كيارا مكاناً مناسباً لأولئك الذين يبحثون عن الزينة المثالية لأحبائهم.
*تعكس المجموعة رسالة العلامة التجارية ورؤيتها، حيث تقول مالكة مجوهرات كيارا سونال باندي* _"مع رفع الستائر عن الفصل الثاني لمجوهرات كيارا في دبي، لا يمكنني أن القول إنني أكثر فخرًا من ذلك. لا يقتصر هذا الإطلاق على المجوهرات فحسب، بل إنها "سيمفونية من المهارة الحرفية والأحلام. وكانت أناقة لارا دوتا على مستوي هذه المناسبة، مما جعل منها لحظة محفورة في قلب تراث كيارا. _
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