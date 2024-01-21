beIN تبث مباريات كأس آسيا 2023™ للجرحى الفلسطينيين الذي يتلقون العلاج في قطر

(MENAFN
- Bein) الدوحة، قطر - 20 يناير 2024: كشفت beIN SPORTS عن بث جميع مباريات بطولة كأس آسيا قطر 2023™ الجارية، والبالغ عددها 51 مباراة، على الهواء مباشرةً على شاشات كبيرة في المجمع الذي يحتضن الجرحى الفلسطينيين و في سدرة للطب حيث لا يزال العديد منهم يتلقون الرعاية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية لشبكة القنوات الرائدة وتعزيزاً للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة قطر لدعم الفلسطينيين، الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى قطر لتلقي العلاج الطبي العاجل.
ويشارك المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في البطولة الآسيوية التي انطلقت يوم 12 يناير الجاري وتستمر حتى 10 فبراير في دولة قطر. ونظراً للظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الجرحى الفلسطينيون، والتي تحول دون حضورهم المباريات في الملاعب، تتيح هذه المبادرة الفرصة لهم لمتابعة التغطية المباشرة للبطولة من أماكن إقامتهم.
وبادر حاتم الطرابلسي ويوسف شيبو، لاعبا كرة القدم السابقَين والمحللان على beIN SPORTS، إلى زيارة المجمع يوم الخميس للقاء المصابين ومشاهدة مباراة المنتخب الفلسطيني مع الإماراتي، بالإضافة إلى الاستمتاع بلعب كرة القدم مع الأطفال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تبرز أهمية التضامن والتراحم مع اشتداد الأزمات، ولا يمكن الاستهانة بدور الرياضة في توفير الدعم ورفع الروح المعنوية. ونأمل في beIN أن نسهم من خلال مشاركة تغطيتنا للبطولة في منح الأشخاص الذين عانوا من آثار الحرب بعضاً من الراحة التي هم بأمسّ الحاجة إليها، مع التأكيد على التزامنا بتعزيز روابط التعاون والاتحاد والأمل".
وفي إطار التزامbeIN بضمان مشاهدة الجميع للبطولات الكبرى، تمثّل هذه المبادرة امتداداً لجهود المجموعة بتعزيز شمولية رياضة كرة القدم، والتي تولت سابقاً بث كأس العالم FIFA قطر 2022™ في مناطق المشجعين، وخاصة للنازحين، في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في فلسطين.
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