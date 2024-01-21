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ثلوج الألب في خطر

1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى علماء من جامعة لوزان، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، دراسة تتنبأ بتأثير تغير المناخ على حجم الجليد في جبال الألب الأوروبية.
والتي كشفت عن أنه حتى لو توقف الانحباس الحراري العالمي تماماً، تشير الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2050، ستفقد جبال الألب ما لا يقل عن 34 % من حجم الجليد.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Geophysical Research Letters، تشير التوقعات الأكثر واقعية إلى أنه بدون تغييرات جذرية، يمكن فقدان ما يقرب من نصف حجم الجليد في جبال الألب 46 % بحلول عام 2050 إذا استمر اتجاه الذوبان الحالي خلال العشرين عاماً الماضية. وركّزت الدراسة على المستقبل القريب 2050 بدلاً من وضع تقديرات لنهاية القرن، مع التأكيد على الحاجة الملحة للعمل.

البيان

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