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وصول 4 رواد فضاء بينهم أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل طاقم مكوَّن من أربعة أفراد، بينهم أول رائد فضاء تركي، إلى محطة الفضاء الدولية .
ومن المقرر أن يقيم الرواد لمدة أسبوعين في أحدث بعثة تجارية تنظمها بالكامل شركة أكسيوم سبيس الناشئة، ومقرها تكساس.


وجاء وصول المجموعة بعد نحو 37 ساعة من انطلاقها، مساء يوم الخميس، على متن مركبة فضائية من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

البيان

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