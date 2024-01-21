وصول 4 رواد فضاء بينهم أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل طاقم مكوَّن من أربعة أفراد، بينهم أول رائد فضاء تركي، إلى محطة الفضاء الدولية .
ومن المقرر أن يقيم الرواد لمدة أسبوعين في أحدث بعثة تجارية تنظمها بالكامل شركة أكسيوم سبيس الناشئة، ومقرها تكساس.
وجاء وصول المجموعة بعد نحو 37 ساعة من انطلاقها، مساء يوم الخميس، على متن مركبة فضائية من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.
البيان
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