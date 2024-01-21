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روسيا: تدريبات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة

1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، في تصريحات نشرت اليوم (الأحد) إن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2024، والتي تحمل اسم ((المدافع الصامد))، يشكل ((عودة لا رجعة فيها)) من الحلف لمخططات الحرب الباردة.


وأعلن حلف شمال الأطلسي الخميس، أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة، بمشاركة نحو 90 ألف جندي، في محاكاة لكيفية تعزيز القوات الأميركية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا، وعلى الجناح الشرقي للحلف، إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندَّين.


وقال جروشكو للوكالة: ((هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا)).


وتابع: ((تدريب على هذا النطاق... يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة؛ حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا)).
ولم يأتِ الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه؛ لكن وثيقة حلف شمال الأطلسي الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.


وشنت روسيا غزواً شاملاً على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ووصفته كييف والغرب بأنه سعي استعماري لضم الأراضي دون مبرر.


ودأبت موسكو ووزير خارجيتها سيرغي لافروف منذ ذلك الحين على اتهام ((الغرب الجمعي)) بشن ((حرب هجينة)) على روسيا، من خلال دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً بالمساعدات.

الشرق الأوسط

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