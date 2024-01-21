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الطاقة والتنمية توقعان مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود

1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارتي الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود.


وقالت وزارة الطاقة، إن هذه المذكرة تأتي استكمالا لجهود الوزارتين في تجديد التعاون وتقديم الخدمة للفئة المستهدفة، والتي بلغ عددها 102 مستفيد، منذ العام 2015، وبتكلفة مالية مقدارها 136 ألف دينار أردني.


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