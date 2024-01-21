الطاقة والتنمية توقعان مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود

الطاقة والتنمية توقعان مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود
التاريخ
1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارتي الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لذوي الدخل المحدود.
وقالت وزارة الطاقة، إن هذه المذكرة تأتي استكمالا لجهود الوزارتين في تجديد التعاون وتقديم الخدمة للفئة المستهدفة، والتي بلغ عددها 102 مستفيد، منذ العام 2015، وبتكلفة مالية مقدارها 136 ألف دينار أردني.
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