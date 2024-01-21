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بتهمة بيع الديزل المدعوم.. داخلية الكويت تعلن اعتقال 14 شخصا في 6 قضايا

1/21/2024 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 14 شخصا بتهمة بيع الديزل المدعوم في 6 قضايا منفصلة، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر من مساء السبت، إن "المتابعة الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي، أسفرت عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي وإدارة مباحث محافظة العاصمة، من ضبط 14 شخصا بتهمة بيع الديزل المدعوم بأقل تكلفة (من غير ترخيص) بمختلف المناطق".


وأوضحت الوزارة في منشورها أن "أحد المضبوطين مخالف لقانون الإقامة والعمل في البلاد".
وأكدت الوزارة أنه "تمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".


ونشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو وصورا مموهة لوجوه الأشخاص المضبوطين وأرفقتها بمنشورها على منصة "إكس".
سي ان ان


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