انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Amman Net) انسحب أكثر من مئة طالب أردني من مسابقة "Hult Prize" العالمية هذا العام؛ بسبب مشاركة جامعات من دولة الاحتلال، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر أردنية، أن 30 فريقا مرشحا للمسابقة العالمية التي تقام سنويا بشكل دوري انسحبوا، على إثر السماح لجامعات الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة ضمن المسابقة والمنافسة.
وتعتبر مسابقة "هالت برايز"، من أكبر المسابقات الريادية للطلبة من أصحاب المشاريع، وتتبنى هدفا من الأهداف العالمية لبرنامج التنمية للأمم المتحدة سنويا.
وذكرت كتلة طلابية في الجامعة الأردنية، أن الجامعة أعلنت بدورها عدم مشاركتها في المسابقة السنوية.
ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مظاهرات واسعة، ووقفات احتجاجية، وندوات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ولليوم الـ107 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
MENAFN21012024000209011053ID1107747309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.