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انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية تضامنا مع غزة

1/21/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Amman Net) انسحب أكثر من مئة طالب أردني من مسابقة "Hult Prize" العالمية هذا العام؛ بسبب مشاركة جامعات من دولة الاحتلال، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أردنية، أن 30 فريقا مرشحا للمسابقة العالمية التي تقام سنويا بشكل دوري انسحبوا، على إثر السماح لجامعات الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة ضمن المسابقة والمنافسة.

وتعتبر مسابقة "هالت برايز"، من أكبر المسابقات الريادية للطلبة من أصحاب المشاريع، وتتبنى هدفا من الأهداف العالمية لبرنامج التنمية للأمم المتحدة سنويا.

وذكرت كتلة طلابية في الجامعة الأردنية، أن الجامعة أعلنت بدورها عدم مشاركتها في المسابقة السنوية.

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مظاهرات واسعة، ووقفات احتجاجية، وندوات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ولليوم الـ107 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

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