من 10 نقاط.. تفاصيل خارطة طريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل /PNN / أعد مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خارطة طريق مكونة من عشر نقاط، وذلك تمهيداً لحل شامل للصراعالفلسطيني الإسرائيلي ، وفق ما كشفته شبكة“يورونيوز” الأوروبية، اليوم الجمعة.

ومحور هذه الخارطة التي وضعها بوريل يتمثل في عقد مؤتمر للسلام بمشاركة الفاعلين الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن والجامعة العربية والأمم المتحدة.

أما المشاركون فسيكونون على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الطرفين لن“يضطرا في البداية إلى الجلوس وجها لوجه”.

وأوضحت الوثيقة التي لم تنشر بعد ومن المقرر أن يناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاثنين، تتضمن سلسلة من الخطوات الإجرائية التي يعتقد بوريل أنها يمكن أن تحقق السلام في قطاع غزة في نهاية المطاف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة .

وجاء في ديباجة الوثيقة“في ضوء الوضع الحالي وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة، إلا أن الوقت حان للإعداد لسلام إسرائيلي فلسطيني شامل”.

من يمثل قطاع غزة والضفة الغربية؟

وسيتم تمثيل قطاع غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدلا من حركة حماس، التي تحكم القطاع منذ السيطرة عليه عام 2007 ويصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة“منظمة إرهابية”.

وبحسب الوثيقة فإن المؤتمر سيكون أمامه عام واحد لوضع إطار لخطة السلام، مع الأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة وجهود الوساطة السابقة.

وأشارت شبكة“يورونيوز” إلى أنه بمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، سيتم تقديمها إلى طرفي النزاع واستخدامها كأساس للمفاوضات النهائية.