بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بــ 50 طلعة استطلاعية فوق غزة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية، السبت، أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت Declassified UK وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوب قبرص، وقامت بـ 50 طلعة استطلاعية في سماء غزة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز“Shadow R1” المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، استمرت كل طلعة منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 ديسمبر الماضي أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة“لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة”.

وكانت Declassified UK قد ذكرت يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز C-17A في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



