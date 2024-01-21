Sunday, 21 January 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة رافائيل الإسرائيلية: تم نشر نظام الشعاع الحديدي للاعتراض بالليزر خلال الحرب

1/21/2024 3:10:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشف رئيس شركة "رافائيل" والوزير الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس أنه تم نشر نظام اعتراض الصواريخ "الشعاع الحديدي" الذي يعمل بالليزر خلال الحرب الحالية لأول مرة منذ بدء تطويره.

في لقاء صحفي في مدينة بئر السّبع، أشار يوفال شتاينتس إلى أنه "بالرغم من نشر النظام لأول مرة، إلا أنه لم يستخدم فعليا لاعتراض الصواريخ"، حيث أنه بحسب التوقعات، فإن النظام لن يعمل إلا خلال سنة ونصف أو سنتين.

وأوضح شتاينتس قائلا: "لقد نشرنا صواريخ "الشعاع الحديدي" أمام غزة لأول مرة في التاريخ، ولم نستخدمها للاعتراض، ولكن في النشر الفعلي حققنا قفزة إلى الأمام في التطوير التطبيقي والقدرة على التكامل ووضع نظام جاهز للتنفيذ".

وحسب الإعلام العبري، فإن "الشعاع الحديدي هو نظام دفاع جوي موجه إسرائيلي تم الكشف عنه في 11 فبراير 2014، ودخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي في 17 أغسطس 2020، وقد صمم لتدمير الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المورتر، ويصل مداه إلى 7 كيلومترات (4.3 ميل)، وهو قريب جدا من نظام القبة الحديدية".

ويمكن للنظام أيضا "اعتراض الطائرات بدون طيار"، حيث ستشكل منظومة الشعاع الحديد العنصر الخامس في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بالإضافة إلى "آرو2"، و"حيتس 3"، و "مقلاع داوود"، و"برق 8"، و"القبة الحديدية".

MENAFN21012024000205011050ID1107747303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث