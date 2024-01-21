شركة رافائيل الإسرائيلية: تم نشر نظام الشعاع الحديدي للاعتراض بالليزر خلال الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- كشف رئيس شركة "رافائيل" والوزير الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس أنه تم نشر نظام اعتراض الصواريخ "الشعاع الحديدي" الذي يعمل بالليزر خلال الحرب الحالية لأول مرة منذ بدء تطويره.
في لقاء صحفي في مدينة بئر السّبع، أشار يوفال شتاينتس إلى أنه "بالرغم من نشر النظام لأول مرة، إلا أنه لم يستخدم فعليا لاعتراض الصواريخ"، حيث أنه بحسب التوقعات، فإن النظام لن يعمل إلا خلال سنة ونصف أو سنتين.
وأوضح شتاينتس قائلا: "لقد نشرنا صواريخ "الشعاع الحديدي" أمام غزة لأول مرة في التاريخ، ولم نستخدمها للاعتراض، ولكن في النشر الفعلي حققنا قفزة إلى الأمام في التطوير التطبيقي والقدرة على التكامل ووضع نظام جاهز للتنفيذ".
وحسب الإعلام العبري، فإن "الشعاع الحديدي هو نظام دفاع جوي موجه إسرائيلي تم الكشف عنه في 11 فبراير 2014، ودخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي في 17 أغسطس 2020، وقد صمم لتدمير الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المورتر، ويصل مداه إلى 7 كيلومترات (4.3 ميل)، وهو قريب جدا من نظام القبة الحديدية".
ويمكن للنظام أيضا "اعتراض الطائرات بدون طيار"، حيث ستشكل منظومة الشعاع الحديد العنصر الخامس في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بالإضافة إلى "آرو2"، و"حيتس 3"، و "مقلاع داوود"، و"برق 8"، و"القبة الحديدية".
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