بريطانية تحتفل بالذكرى الخمسين لزرع كلية عمرها 108 أعوام

MENAFN - Khaberni) خبرني - احتفلت سيدة بريطانية متقاعدة بالذكرى الخمسين لإجراء عملية زرع كلية أنقذت حياتها، كانت حصلت عليها من والدتها.



وكانت سو ويستهيد (75 عاماً) تبلغ 25 عاماً عندما تبرعت لها والدتها آن ميتكالف بالكلية، إثر إصابتها بمرض في 12 من عمرها، جعلها تعيش على إجراءات غسل الكلى لفترة طويلة، قبل خضوعها لعملية زرع في يوليو (تموز) 1973.

حالة نادرة

وتوفيت آن في 1985 عن عمر يناهز 69 عاماً بعد أن أعطت ابنتها الفرصة لتعيش حياة كاملة، وعلى الرغم من وفاتها، لا تزال كليتها تعمل بجسد ابنتها، ليصل عمر الكلية اليوم إلى 108 أعوام.

وأذهل طول عمر الكلية المزروعة الأطباء، حيث أن كلية المتبرع عادة ما تعمل لمدة تصل إلى 20 عاماً فقط.

حياة طبيعية

ولم تكن سو قادرة على المشي قبل العملية وجلدها كان أصفر اللون بسبب فشل وظائف الكلى لديها..

وقالت سو "أعطتني كلية والدتي حياة لفترة طويلة بعد وفاتها. عندما أقول إنني أحمل قطعة صغيرة منها معي دائماً، فأنا أعني ذلك. شكراً لك أمي"