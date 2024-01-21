مؤسّسة قطر تستضيف سلسلة فعاليّات بمناسبة اليوم الدّوليّ للتّعليم

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدّوحة، قطر، 19 يناير 2024: تستضيف مؤسّسة قطر أنشطة متعددة تخليدًا لليوم الدولي للتعليم، الذي أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به في 24 يناير من كلّ عام. سيوفّر هذا اليوم فرصةً للمدارس والأسر ليلتقوا معًا؛ بهدف تعزيز أداء الطّلاب، وتحسين جودة التّعليم في البلاد.
وفي هذا الإطار، ستحتفل مؤسّسة قطر بهذا اليوم، بالشّراكة مع وزارة التّربية والتّعليم والتّعليم العالي، تحت شعار: "التّعليم مسؤوليّة الجميع"، وذلك بهدف إلهام الجهات العامّة والخاصّة وأفراد المجتمع؛ للانخراط في أدوار نشطةٍ ومتنوّعةٍ؛ تروم دعم مستوى التعليم ورفعه في أنحاء قطر.
وتضم الفعاليّات، التي تستضيفها المدينة التّعليميّة بمؤسّسة قطر بتاريخ 24 يناير من السّاعة التّاسعة صباحًا إلى السّادسة مساءً، إقامة معرضٍ تفاعليٍّ يتضمّن برامج تعليميّة متميّزة للزّوار سواء من أولياء الأمور أو الطلاب أو أفراد المجتمع. كما سيجري تنظيم ورش عملٍ، وجلساتٍ نقاشيّةٍ تفاعُليّةٍ، تطرح العديد من الموضوعات والأفكار المهمّة، إلى جانب قيام طلاب المرحلة الثّانويّة بزيارةٍ للجامعات الشّريكة في مؤسّسة قطر لتعريفهم على البرامج المقدّمة في هذه الجامعات.
كما سيكون الجمهور على موعد مع يومٍ كامل، سيقضونه في رحاب المعرفة، وحب الاستطلاع بالمدينة التّعليميّة، وينطلق هذا اليوم بعقد جلسة افتتاحيّة ، بعنوان: "اللغة والهُويّة، مسؤوليّة الجميع"، ستعقبها جلسة أخرى تنظمها مؤسّسة التعليم فوق الجميع، تتناول أهميّة التّعليم في بناء مستقبلٍ قويٍّ، لا سيّما في المناطق المتأثّرة بالنّزاعات. إلى جانب ذلك، سيُقام حوارٌ تفاعليٌّ من قبل معهد الدّوحة الّدوليّ للأسرة، يتركّز حول أهميّة بناء بيئةٍ داعمة، تُعزّز الثّقة والتّواصُل مع الأطفال والشّباب. كما ستسلّط الجلسة الختاميّة الضَّوْء على دَوْر التّكنولوجيا في التّعليم الشّامل والمتخصّص. وسيتم كذلك تنظيم جلسة حوارية مع الطلبة، بالتّعاون مع مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته أمؤسّسة قطر، حول موضوع دور التعليم في تلبية احتياجات الطلاب.
وتجدر الإشارة إلى أنّه ستشارك في البرامج المنظمة 11 مدرسة من مدارس التّعليم ما قبل الجامعيّ في مؤسّسة قطر، و19 مدرسة من مختلف أنحاء قطر علاوة على استضافة 22 مركزًا لمجموعة من الأنشطة المتنوّعة ذات الصّلة.
وإيمانًا منها بأهميّة دور الأسرة في المشاركة المجتمعيّة في التّعليم، تدعو مؤسّسة قطر أولياء الأمور إلى المشاركة في الفعاليّة من خلال زيارة الأجنحة الخاصّة بمدارسهم، والمشاركة في أنشطتها، مثل ورش العمل، والفعاليّات المجتمعيّة.
الجلسات النّقاشيّة مفتوحة للجميع، ويمكن الضّغط هنا للتسجيل فيها، والحصول على المزيد من المعلومات بشأن الفعاليّات المقامة جميعها، من قبل مؤسّسة قطر في إطار اليوم الدّوليّ للتّعليم.
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