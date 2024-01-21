إنستغرام يطلق خاصية جديدة لتقليل زمن استخدام المراهقين للتطبيق

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة لحسابات المراهقين، للحد من فترات استخدامهم للتطبيق، بحسب ما أعلنته شركة ميتا بلاتفورمس المالكة للتطبيق.

وستظهر خاصية "التنبيهات الليلية" عندما يقضي أي مستخدم مراهق أكثر من 10 دقائق على أقسام إنستغرام مثل ريلز أو دي.إم في أوقات متأخرة من الليل. وسيذكر هذا التنبيه المستخدمين المراهقين بأن الوقت متأخر وتحثهم على غلق التطبيق والذهاب إلى النوم بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ونقل الموقع عن منصة إنستغرام القول إن المستخدمين المراهقين سيتلقون بعد الساعة العاشرة مساء تنبهات تقول "أليس هذا وقت الاستراحة؟" ثم رسالة "الوقت أصبح متأخرا فكر في إغلاق إنستغرام".

وأضاف أن هذه التنبيهات الليلة ستظهر تلقائيا ولن يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها، وهو ما يعني أنه لن يكون أمام المستخدم خيار التشغيل ووقف التشغيل لهذه الخاصية.

ورغم ذلك سيظل في مقدور المستخدم تجاهل الرسائل ومواصلة استخدام إنستغرام أثناء الليل.

يذكر أن تطبيق تيك توك المنافس أطلق خاصية مماثلة في مارس الماضي لتنبيه المستخدمين بأن وقت وقف تشغيل التطبيق والذهاب إلى النوم قد حان.

وتنضم خاصية التنبيهات الليلة الجديدة إلى مجموعة خصائص جديدة في إنستغرام تستهدف تقليص الوقت الذي يمضيه المراهقون في استخدامه.

وأطلق التطبيق بالفعل خاصية "خذ راحة" والتي تظهر على كامل الشاشة أمام المستخدم لتذكيره بضرورة الحصول على استراحة من استخدام إنستغرام. كما أطلق خاصية "وضع الهدوء" والتي تتيح للمستخدم وقف جرس التنبيهات وإبلاغ المستخدمين الآخرين بأن المستخدم غير متاح لفترة من الوقت.

كما أعلنت ميتا في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها فرض قيود تلقائية على نوع المحتوى الذي يمكن للمراهقين مشاهدته على إنستغرام وفيسبوك، حيث سيتم فرض قيود على وصول المحتوى الضار، مثل المنشورات المتعلقة بإضرار النفس وصور العنف واضطرابات الأكل إلى حسابات المراهقين.



