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تحطم طائرة ركاب هندية في طريقها إلى موسكو بأفغانستان

1/21/2024 3:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحطمت طائرة هندية كانت في طريقها إلى موسكو، روسيا، بالقرب من منطقة زيباك في ولاية بدخشان بأفغانستان.

وبحسب قيادة شرطة بدخشان، اختفت طائرة الركاب من على شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت في الجبال العالية بمنطقة "المدفعية" في منطقة زيباك بالإقليم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية.

ولم يتم الكشف بعد عن عدد الضحايا أو اسم الرحلة، في انتظار المزيد من التحقيقات.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في ولاية بدخشان "تحطّمت طائرة لكن موقعها لم يحدّد بعد".

وتابع "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالي ثماني ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد "لا تفاصيل لدينا" مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".


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