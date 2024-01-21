هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 14 محطة نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت خلال 2023

ضمن جهودها المتواصلة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في دبي، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 14 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميجافولت أمبير خلال عام 2023، إضافة إلى 120 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. وتغذي محطات النقل الجديدة مناطق الجداف، وند الشبا الثالثة، والرقة، والحبية الرابعة، وميناء جبل علي (محطتان)، ومرسى دبي، واليفره-1، وجبل علي الثانية، والمعبر التجاري، والثنية الخامسة، وجبل علي الصناعية 1، 2، 3.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها بلغت نحو مليار و500 مليون درهم، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع شبكات نقل الكهرباء التي تم إنجازها أو البدء فيها خلال عام 2023 بلغت 7 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها نحو 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 4.9 مليار درهم للمشروعات قيد التنفيذ والتي من المخطط الانتهاء منها خلال عامي 2024 و2025.

من جانبه، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 14 تطلّب أكثر من 16 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2023، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 348 محطة بالإضافة إلى 25 محطة قيد الإنشاء.





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