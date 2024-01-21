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ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر ويصعد لدور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

1/21/2024 3:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عادل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، بوصوله لدور الثمانية للمرة الـ58 في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتأهل ديوكوفيتش لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش) عقب فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6 / صفر و6 / صفر و6 / 3.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ديوكوفيتش كان يعاني من المرض مع بداية البطولة، ولكنه تمكن من الفوز بمباراتين طويلتين، والآن يقدم عروضا قوية، رغم أنه مازال يتأثر ببعض تعليقات الجماهير.

وقال اللاعب الصربي عقب المباراة :" إنها أفضل مجموعات لعبتها منذ فترة. أردت حقا خسارة المباراة في المجموعة الثالثة لأن التوتر كان يتصاعد بشدة في الملعب. كنت بحاجة لعدم التركيز في هذا وأعيد تركيزي على ما أنا بحاجة لفعله لإنهاء المباراة".

وأضاف :" اليومان الأخيران كانا جيدين، لذلك فإن الأمور تسير في اتجاه إيجابي من حيث الصحة والتنس، لذلك، أنا سعيد للغاية".

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع الأمريكي تايلور فريتز، الذي تغلب على اليوناني ستيفانو تسيتسيباس 7 / 6 (7 / 3) و5 / 7 و6 / 3 و6 / 3.

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