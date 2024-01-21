للمرة الأولى العلامة الكاملة في فئة الناشئين..أكثر من 2000 رامياً في بطولة فزاع للرماية بالسكتون





انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية في هذه النسخة لأكثر من 2000 متسابقاً من الجنسين من داخل وخارج دولة الإمارات ، وتنافس قوي في مختلف الفئات المخصصة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وكبار المشاركين وإسقاط الصحون.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد "م" محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي.

جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير حيث يمتد التنافس حتى يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، وشهدت المنافسات الأولى تتويج الفائزين في فئات كبار المشاركين "الأكبر سناً"، والناشئين.

وتميزت الانطلاقة بتفوق رماة سلطنة عُمان، الذين أحكموا سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في فئتي كبار المشاركين والناشئين، ففي كبار المشاركين جاء بالمركز الأول صالح سالم البلوشي محققاً العلامة 80 (6 إكس)، يليه بالمركز الثاني سالم علي بالحاف بالعلامة 79 (4 إكس)، وبالمركز الثالث مسلم بخيت جعبوب بالعلامة 79 (4 إكس).

رقم قياسي

شهدت أشواط الناشئين للمرة الأولى في تاريخ بطولة فزاع للرماية بالسكتون، تسجيل رقم قياسي للمراكز الثلاثة الأولى، وذلك ضمن منافسات مليئة بالنديّة، وفيها تمكّن محمد سليمان الحاتمي من تحقيق المركز الأول بالعلامة 80 (6 إكس)، يليه محمود سالم الدرعي بالعلامة 80 (3 إكس)، ومحمد سعيد البادي بالعلامة 79 (4 إكس).

واعتبر سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن تكاتف الجهود والتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص، منح موسم بطولات فزاع المزيد من النجاح والتميّز، وقال: نحن نقوم بالتخطيط ووضع الأفكار والتنظيم، ولكننا نعمل بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بهذا الشأن، وهو ما جعلنا نقيم ميدان الرماية الخاص بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، داخل ميدان الرماية الخاص بشرطة دبي الجهة المختصة في التعامل مع السلاح والرصاص الحي والاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لديهم، ونفس الحال ينطبق على منافسات الهجن بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن على سبيل المثال، وغيرها الكثير، لأننا في حكومة دبي نعمل ضمن فريق واحد منسجم لتحقيق أهدافنا وغاياتنا بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

وأكد العميد "م" محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الأرقام القياسية المحققة في فئة الناشئين تأتي لتؤكد النجاحات التي تحققها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة، وقال: التعديلات التي جرت على نظام البطولة لفئتي الرجال والسيدات رفعت عدد وحماس المشاركين، حيث أصبح نظام التأهل أكثر مرونة فهو يتيح لكل من حقق العلامة 79 التأهل للأشواط النهائية، مما زاد الفرصة أمام المشاركين.

واختتم المهيري حديثه بالقول: تحظى بطولة فزاع للرماية بأعلى المعايير من ناحية التنظيم والتحكيم، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات والوسائل لظهور البطولة بالشكل الذي يليق باسمها، وهو الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة.

علامة كاملة

حقق محمد سليمان الحاتمي المركز الأول في فئة الناشئين برقم قياسي لم يسبق تسجيله في تاريخ البطولة، وعن هذا الإنجاز قال الحاتمي: تحضّرت جيدًا للمشاركة في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، نظرًا للقيمة المعنوية للظفر بلقبها، والتي تستمدها من المستوى القوي للرماة المتواجدين في هذه البطولة التراثية التي نعتز ونفتخر بها، وأتمنى أن أحققها في السنوات القادمة في فئة الرجال.











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