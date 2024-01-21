طرق دبي تنجز تحسينات مرورية في 14 موقعاً خلال عام 2023

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجازها حزمة من التحسينات المرورية في 14 موقعاً بإمارة دبي خلال عام 2023، وساهمت هذه الحلول المرورية في تخفيض زمن الرحلات في بعض المواقع بمعدل 50% كما عززت هذه الأعمال في رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات في عدد من الشوارع بنسبة تصل إلى 25%.

ويأتي إنجاز هذه المشاريع التحسينية ضمن أحد أهم الخطط الفنية في الهيئة وهي خطة التحسينات المرورية السريعة، وتتضمن الخطة إنجاز وتنفيذ 45 حلا مروريا في مواقع متفرقة من الإمارة خلال العامين 2023- 2024. وتؤكد هذه الأعمال الجهود المبذولة من الهيئة نحو التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، وحرصها على تعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، إلى جانب رفع كفاءة وسلامة الطرق لمواكبة التطور العمراني والحضري المزدهر، والطفرة السكانية بإمارة دبي.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس هذه الإنجازات سعي الهيئة الدؤوب إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، من خلال عمليات التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، تعزيزاً لقدرات شبكة الطرق، ولمواكبة ودعم النمو المستدام للإمارة، وبالتالي تحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة".

وأضاف آل علي: "نفذت الهيئة حزمة من الحلول المرورية ضمن خطة استراتيجية يتم تحديثها بشكل دوري، ويتم تحديد الطرق المراد تطوير وتحسين الأعمال فيها، من خلال منظومة عمل متكاملة تبدأ بمراقبة أداء شبكة الطرق وتحديد مواقع الازدحامات المرورية بشكل آني بناءً على 4 مصادر أساسية وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم المروري، ونظام اقتراحات وشكاوى الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق من قبل فرق العمل لدى الهيئة، ومن ثم تحديد الحلول المرورية المطلوبة لمعالجة الازدحامات، وانتهاءً بالتنفيذ على أرض الواقع، وكان لإنجاز هذه الأعمال الأثر الإيجابي لشبكة الطرق بإمارة دبي، كما نالت استحسان الجمهور".

وأكد آل علي أن الأعمال التطويرية ستمتد خلال عام 2024، وستشمل تنفيذ عدة مشاريع لتحسين الحركة المرورية في 31 موقعاً في مختلف أنحاء إمارة دبي، منها على سبيل المثال لا الحصر: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع العوير، وشارع أبوبكر الصديق، وشارع الرباط، وشارع الخيل وشارع الميدان.

وتضمنت أبرز التحسينات المرورية خلال عام 2023، في مخرج اليمين الحر من شارع الأصايل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الخيل حيث ساهم هذا التحسين في رفع الطاقة الاستيعابية للمخرج من حارة الى حارتين وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة للخروج من منطقة الخليج التجاري إلى شارع المركز المالي من 5 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط. إلى جانب التحسينات السريعة على شارع الفي، المتمثل في زيادة عدد المسارات المؤدية الى الدوار واستغلال الجسر القائم لتخفيف الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية، مما أدى إلى تخفيض زمن الرحلة للدخول والخروج من وإلى منطقة دبي للإنتاج ومنطقة مدينة دبي الرياضية بنسبة 50%".

وشملت الأعمال المرورية للهيئة في عام 2023 توفير مخرج حر من شارع الصبا باتجاه شارع جرن السبخة لمنطقة مرسى دبي، وساهم ذلك تخفيف الازدحام داخل المنطقة وخفض مدة زمن الرحلة بحوالي 60%، كما تم توفير حل مروري في تقاطع شارع ام سقيم مع شارع الأصايل من خلال توسعة مخرج اليمين الحر من شارع الأصايل الى شارع أم سقيم وتوفير حركة منفصلة للدوران العكسي على شارع ام سقيم للقادمين من شارع الخيل، مما أدى إلى خفض زمن الرحلة للخروج من منطقة البرشاء إلى شارع أم سقيم باتجاه شارع الخيل من 15 دقيقة إلى 5 دقائق.

وعملت الهيئة على توسعة مخرج اليمين المتجهة من شارع الرباط إلى معبر الخليج التجاري من حارة إلى 3 حارات محكومة بإشارات ضوئية لرفع الطاقة الاستيعابية ومستوى الخدمة المرورية في ذلك الاتجاه مما أدى إلى تلاشي طوابير الانتظار للمركبات على شارع الرباط وتقليل التداخل بين المركبات ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب توسعة مخرج شارع الامارات باتجاه تقاطع شارع مليحة (مخرج 71) من حارتين الى ثلاث حارات ورفع الطاقة الاستيعابية من 4000 مركبة في الساعة إلى 6000 مركبة في الساعة لتحسين انسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة.





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