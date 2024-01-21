الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

أفاد تقرير فلسطيني بـ "اقتحام مستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية".

وأشار الشهود إلى أن "شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين من الدخول إليه".





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