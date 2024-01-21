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أسعار الذهب بالأردن الأحد

1/21/2024 3:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد، على ارتفاع الأمس بـ50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 41.40 دينار، مقابل 39.70 دينار
للشراء من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 24 إلى 48.60 دينار، فيما بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 36.90 دينار.

MENAFN21012024000151011027ID1107747161

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