أسعار الذهب بالأردن الأحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد، على ارتفاع الأمس بـ50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 41.40 دينار، مقابل 39.70 دينار
للشراء من المواطنين.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 24 إلى 48.60 دينار، فيما بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 36.90 دينار.
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