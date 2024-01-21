خريجو العلـوم التربويـة والنفسيـة في عمان العربية متميزون في وظـا

MENAFN - Khaberni) خبرني - نظّمت كلية العلوم التربوية والنفسية وعمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية لقاءً مع عدد من خريجي الكلية وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة بضرورة إبقاء التواصل مع خريجيها، وذلك بحضور الدكتورة وفاء العيد عميد كلية العلوم التربوية والنفسية والأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة والاستاذ الدكتور رامي الشقران نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية والدكتور علاء البوات مساعد عميد شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وتحدثت الدكتورة وفـاء العيـد عميد كليـة العلوم التربوية والنفسية خلال اللقاء عن الإنجازات التي حققتها الكلية والتخصصات التي تم استحداثها، وأكدت على حرص الكليـة على إبقـاء التواصل الدائم مع خريجيها من أجل نقل خبراتهم العمليـة والعلميـة الى طلبـة الجامعة وعن دورهـم الهام في خدمة مجتمعهم، وأضافت بأن الكليـة تحرص على تلقي التغذية الراجعة من الخريجين من الناحيتيـن الأكاديميـة والإداريـة، واستمعت إلى الأفكار وللمقترحات التي قدمها الخريجين.

بدوره رحب الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة بخريجي كلية العلوم التربوية والنفسية، مؤكداً بأن الجامعة تفتخر وتعتز في خريجيها وتحرص على التواصل الدائم معهم، وأشار لأهمية نقل خبراتهم لطلبة الجامعة من تجاربهم العلمية والعملية، كما أشاد بتميز خريجي كلية العلوم التربوية والنفسية في وظـائفهـم سـواء على صعيد القطـاع الحكومـي أو القطـاع الخـاص واستلامهـم منـاصب هامـة وقياديـة مما يشكل بحد ذاتـه فخـراً لجامعة عمان العربية.

وفي نهايـة اللقـاء أكـد بني حمدان على أهميـة دور الخريجين في تقـدم تصنيف الجامعة محلياً وعالمياً، موجهاً الخريجين على ضرورة تحديث بياناتهم على موقع الجامعة لتحقيق المزيد من تقدم الجامعة في التصنيفات لكافة المجالات وتسهيلاً لوصول جهات التوظيف المختلفة لهم.



