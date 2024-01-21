خريجو العلـوم التربويـة والنفسيـة في عمان العربية متميزون في وظـا

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- Khaberni) خبرني - نظّمت كلية العلوم التربوية والنفسية وعمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية لقاءً مع عدد من خريجي الكلية وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة بضرورة إبقاء التواصل مع خريجيها، وذلك بحضور الدكتورة وفاء العيد عميد كلية العلوم التربوية والنفسية والأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة والاستاذ الدكتور رامي الشقران نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية والدكتور علاء البوات مساعد عميد شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
وتحدثت الدكتورة وفـاء العيـد عميد كليـة العلوم التربوية والنفسية خلال اللقاء عن الإنجازات التي حققتها الكلية والتخصصات التي تم استحداثها، وأكدت على حرص الكليـة على إبقـاء التواصل الدائم مع خريجيها من أجل نقل خبراتهم العمليـة والعلميـة الى طلبـة الجامعة وعن دورهـم الهام في خدمة مجتمعهم، وأضافت بأن الكليـة تحرص على تلقي التغذية الراجعة من الخريجين من الناحيتيـن الأكاديميـة والإداريـة، واستمعت إلى الأفكار وللمقترحات التي قدمها الخريجين.
بدوره رحب الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان عميد شؤون الطلبة بخريجي كلية العلوم التربوية والنفسية، مؤكداً بأن الجامعة تفتخر وتعتز في خريجيها وتحرص على التواصل الدائم معهم، وأشار لأهمية نقل خبراتهم لطلبة الجامعة من تجاربهم العلمية والعملية، كما أشاد بتميز خريجي كلية العلوم التربوية والنفسية في وظـائفهـم سـواء على صعيد القطـاع الحكومـي أو القطـاع الخـاص واستلامهـم منـاصب هامـة وقياديـة مما يشكل بحد ذاتـه فخـراً لجامعة عمان العربية.
وفي نهايـة اللقـاء أكـد بني حمدان على أهميـة دور الخريجين في تقـدم تصنيف الجامعة محلياً وعالمياً، موجهاً الخريجين على ضرورة تحديث بياناتهم على موقع الجامعة لتحقيق المزيد من تقدم الجامعة في التصنيفات لكافة المجالات وتسهيلاً لوصول جهات التوظيف المختلفة لهم.
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