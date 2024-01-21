Infinix تعيد تعريف ألعاب الهاتف من خلال الإطلاق العالمي لسلسلة HO

MENAFN - Khaberni) خبرني - تطلق Infinix رسميًا سلسلة HOT 40، التي تضم نماذج HOT 40 Pro وHOT 40 وHOT 40i التي توفر للاعبين من جميعالفئات هاتفًا ذكيًا مليئًا بالإثارة لرفع مستوى تجربة الترفيه الخاصة بهم. تعرض هذه السلسلة الجديدة ترقيات كبيرة في المعالج والشاشة وقدرات الكاميرا والبرمجيات. ومع احتفاظها بمكانتها الرائدة في الشحن السريع في فئتها، فإنها تواصل تقديم تجربة سريعة وممتعة في ألعاب الهاتف .





"تتصدر سلسلة HOT 40 الطريق بأدائها الاستثنائي وميزاتها الرائدة، وكلها موجودة في التصميم الجمالي المذهل. وقالت سمر ياو، مديرة منتجات سلسلة HOT في Infinix: "إنها تجسد رؤية Infinix المتمثلة في تقديم تجربة عالية الجودة لمستخدمينا، ودمج التكنولوجيا المتقدمة مع الأسلوب والتطبيق العملي، وكل ذلك بسعر معقول".









قمة ألعاب الهاتف الذكي والترفيه





تم تصميم سلسلة HOT 40 لتقديم أداء استثنائي للمهام اليومية والألعاب والترفيه. يتميز جهاز HOT 40 Pro ببطارية محسّنة تدوم طويلاً بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومتكاملة مع حل Power Marathon الحصري. ومع وضع توفير الطاقة الفائق، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى ساعتين من وقت الاتصال عندما تكون الطاقة منخفضة تصل إلى 5%.





يتميز الجهاز أيضًا بتقنية FastCharge بقدرة 33 واط، ومجهزة

بميزة مراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي. تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستخدمين إمكانية شحن البطارية من 20% إلى 75% خلال 35 دقيقة فقط، مما يضمن السلامة وعمر البطارية الطويل لمدة تصل إلى 4 سنوات.





يعد HOT 40 Pro بمثابة تغيير جذري لعشاق ألعاب الهاتف. مزود بمعالج الألعاب MediaTek Helio G99 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، ويتميز هذا الجهاز بأخذ عينات فورية تعمل باللمس بسرعة 1200 هرتز





معدل - ثماني مرات أكثر دقة من الشاشات القياسية. كما أنه مدعوم بمستشعر هارد جيروسكوب ومحرك الألعاب XBOOST من Infinix، مما يتيح للاعبين تخصيص إعدادات الألعاب الخاصة بهم للحصول على الأداء الأمثل. يضمن هذا المزيج تجربة لعب سلسة وغامرة على الهاتف .





سرعة وأداء لا مثيل لهما





تم تجهيز HOT 40 Pro بشاشة FHD+ رائدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة كالحرير. بالإضافة إلى ذلك، تقدم سلسلة HOT 40 الحلقة السحرية، وهي ميزة جديدة تبقي المستخدمين على علم بوصول أي اشعارات مثل قفل الوجه وحالة الشحن والمكالمات الصوتية.





ومع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة الممتدة، يضاعف HOT 40 Pro أداء ذاكرة 8G الفعلية، مما يتيح أوقات تحميل أسرع، ويدعم ما يصل إلى 18 تطبيقًا ليتم فتحها في وقت واحد. تم تجهيز الجهاز أيضًا بمستشعرات Metamaterial المبتكرة من Infinix، مما يوفر أداء إشارة أسرع وأكثر موثوقية مع زيادة سرعة تنزيل الملفات بنسبة 68%، وتعزيز قوة الإشارة بمقدار 6 ديسيبل، وتقليل زمن الوصول للألعاب بنسبة 36%.









صور رائعة وصور شخصية مميزة





مع استمرار نمو استخدام الكاميرا، يتقدم جهاز HOT 40 Pro بقدرات محسنة. فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر HM6، مما يضمن الحصول على صور واضحة مع بكسلات بحجم 0.64 ميكرون، حتى بعد التعديل. تعد عدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل مثالية لالتقاط لقطات قريبة للأنسجة والتفاصيل المعقدة. توفر الكاميرا الأمامية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل صورًا جماعية وصور شخصية استثنائية، حتى في الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل الفلاش الأمامي المتطور.





علاوة على ذلك، يوفر جهاز HOT 40 Pro أوضاعًا مختلفة لالتقاط صور ومقاطع فيديو شيّقة في مناسبات مختلفة، بما في ذلك وضع Portrait الاحترافي، وSky Remap، وDual View Video، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.









من حيث التصميم، تتميز سلسلة HOT 40 بتصميم مبهر يتميز بطبقة من البلورات المتلألئة مع نسيج مليء بالنجوم. يتميز هذا التصميم بلمسة نهائية لامعة تتغير في المظهر لأنها تعكس الضوء من زوايا مختلفة. يتوفر HOT 40 Pro باللون Horizon Gold وStarlit Black وPalm Blue وStarfall Green الذي تم تقديمه حديثًا. يجمع خيار الألوان الجديد هذا بين اللونين الأسود والأخضر في مزيج مضيء ومتغير اللون، مما يخلق تأثيرًا يشبه الشفق القطبي يذكرنا بالسماء المضاءة بالنجوم.









التوفر





بسعر 129 دينار أردني ، سيتم تصميم سلسلة HOT 40 وفقًا لاحتياجات السوق المحددة وستختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى. تابع صفحات Infinix الإقليمية وقنوات التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات حول التوفر والأسعار.



