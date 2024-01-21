الزعتري والأزرق يعتمدان بشكل شبه حصري على الطاقة المستدامة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين يعتمدان على الطاقة المستدامة بشكل شبه حصري مع نهاية عام 2023.

وتشير أرقام المفوضية الأممية إلى أن 97% من احتياجات الكهرباء في مخيمي الزعتري والأزرق يتم توفيرها عن طريق الطاقة الشمسية، وفق تقرير صادر حديثا.

وتغطي محطتا الطاقة الشمسية في المخيمين 60% إلى 70% من احتياجات الكهرباء، فاضطرت المفوضية إلى دفع كلفة النسبة المتبقية (30%) التي جاءت من الشبكة الوطنية التي تعتمد على محطات الطاقة المعتمدة على الكربون.

وتحدثت المفوضية عن توقيع اتفاقية تسمح بنقل الطاقة الخضراء من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 46 ميغا واط في جنوب عمان إلى مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين، بالإضافة إلى الطاقة التي تولد من محطتين للطاقة الشمسية في المخيمين.

ويؤدي الاعتماد شبه الحصري على الطاقة المستدامة إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير، وهو ما يتماشى مع الالتزامات العالمية للمفوضية.

في 2016، دُشنت محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة 2 ميغا واط في مخيم الأزرق للاجئين السوريين الذي يعيش فيه 45260، ليصبح مخيم الأزرق أول مخيم للاجئين في العالم يتم امداداه بالطاقة المتجددة.

وفي 2017، افتُتح مشروع محطة الطاقة الشمسية في مخيم الزعتري الذي يعيش فيه 84314، وتعد الأكبر من نوعها التي تُقام في مخيم للاجئين بالعالم.

وتبلغ قدرة محطة توليد الكهرباء في الزعتري التي تعمل على الطاقة الشمسية 12.9 ميغاواط والتي مُولت بـ17.5 مليون دولار لإنشائهاـ وتوفر 5.5 مليون دولار سنويا.

وستدفع المفوضية التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى تكاليف الصيانة واستبدال الطاقة المتجددة المنتجة في جنوب عمان، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى خفض إنفاقها على الطاقة في عام 2024.

ويستضيف الأردن 55426 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 649091 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 723886 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية العام الماضي.