روسيا تسجل أكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2023 رغم العقوبات الغربية

(MENAFN
) في تحد صارخ للعقوبات الغربية، نجحت روسيا في تأكيد موقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2023، متفوقة على موردين رئيسيين آخرين, وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن روسيا شحنت رقماً قياسياً بلغ 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين في العام الماضي، مما يترجم إلى 2.14 مليون برميل يومياً, وهذا الارتفاع الكبير تجاوز واردات الدول الرئيسية السابقة مثل السعودية والعراق.
كما تفاقم اعتماد الصين على النفط الروسي مع تراجع وارداتها من السعودية، التي كانت في وقت مضى موردها الرئيسي، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 85.96 مليون طن, ويعزى هذا التحول إلى قدرة روسيا على تقديم النفط بأسعار تنافسية أدت إلى تراجع حصة السعودية في السوق.
كذلك رغم المضايقات الدولية الشائعة بشأن النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية عقب النزاع في أوكرانيا، استفادت الصين استراتيجياً من الأسعار المخفضة, وتداولت النفط الروسي باستمرار بتخفيضات كبيرة طوال العام، مما قدم خيارًا فعالًا من حيث التكلفة لمرافق التكرير الصينية, وأدى الطلب المتزايد من معالجي النفط الصينيين والهنديين الذين يبحثون عن خيارات اقتصادية إلى زيادة ملحوظة في سعر النفط الروسي من نوع "إسبو" في عام 2023, وتجاوز هذا الارتفاع الحد الأقصى للسعر للبرميل الواحد الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022، ويعزى ذلك إلى استراتيجيات الشحن والتأمين البديلة التي تم اتباعها لتفادي العقوبات.
في حين تعامل المعالجون الصينيون، على وجه الخصوص، مع وسطاء للتنقل في إجراءات التأمين والشحن للنفط الروسي، مضمنين الامتثال للعقوبات الغربية, وتبرز مرونة صادرات النفط الروسية إلى الصين في مواجهة التحديات الجيوسياسية تعقيدات وقدرة السوق العالمية على التكيف في ظل التحولات السياسية والاعتبارات الاقتصادية.
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