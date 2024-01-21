ماسك يحتفل بإتاحة إكس تحميل الفيديوهات بضغطة زر واحدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم أمس الأحد عن فرحته ببدء منصة إكس إتاحة المجال للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو مباشرة عن طريق التطبيق على الهواتف، من خلال نقرة واحدة في خانة الرسائل الخاصة.
واكتفى ماسك بالتعليق على هذا الحدث بالقول "ياي!"
وكان أحد الفنيين العاملين في المنصة المملوكة من ماسك، أوضح أنه بات بإمكان تحميل المقاطع المرسلة في الرسائل الخاصة اعتباراً من اليوم (السبت).
إطلاق على مراحل
وتم الكشف عن هذه الميزة لأول مرة بواسطة حساب @swak_12 على إكس، الذي اعتبر أن خيار التنزيل سيكون متاحاً فقط لمقاطع الفيديو وليس للوسائط الأخرى مثل الصور، كما سوف تقتصر هذه الميزة فقط على حسابات بريميوم (المدفوعة).
ميزات إضافية قريباً
وبالإضافة إلى ميزة التحميل، أتاحت إكس القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية للذين لديهم اشتراكات سارية المفعول.
كما حصلت المنصة على ترخيص لإرسال الأموال عبر التطبيق في ولاية فرجينيا، لتصبح الولاية الـ 17 في الولايات المتحدة التي تمنح هذه الموافقة، استعداداً لإطلاقها رسمياً في جميع أنحاء أمريكا قبل طرحها عالمياً، بحسب موقع في أو آي.
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