ماسك يحتفل بإتاحة إكس تحميل الفيديوهات بضغطة زر واحدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبّر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم أمس الأحد عن فرحته ببدء منصة إكس إتاحة المجال للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو مباشرة عن طريق التطبيق على الهواتف، من خلال نقرة واحدة في خانة الرسائل الخاصة.

واكتفى ماسك بالتعليق على هذا الحدث بالقول "ياي!"

وكان أحد الفنيين العاملين في المنصة المملوكة من ماسك، أوضح أنه بات بإمكان تحميل المقاطع المرسلة في الرسائل الخاصة اعتباراً من اليوم (السبت).

إطلاق على مراحل

وتم الكشف عن هذه الميزة لأول مرة بواسطة حساب @swak_12 على إكس، الذي اعتبر أن خيار التنزيل سيكون متاحاً فقط لمقاطع الفيديو وليس للوسائط الأخرى مثل الصور، كما سوف تقتصر هذه الميزة فقط على حسابات بريميوم (المدفوعة).

ميزات إضافية قريباً

وبالإضافة إلى ميزة التحميل، أتاحت إكس القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية للذين لديهم اشتراكات سارية المفعول.

كما حصلت المنصة على ترخيص لإرسال الأموال عبر التطبيق في ولاية فرجينيا، لتصبح الولاية الـ 17 في الولايات المتحدة التي تمنح هذه الموافقة، استعداداً لإطلاقها رسمياً في جميع أنحاء أمريكا قبل طرحها عالمياً، بحسب موقع في أو آي.