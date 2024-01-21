40 % انخفاض القدرة الشرائية للاجئين والمجتمعات المحلية بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة صادرة عن برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض القدرة الشرائية بنسبة 40 % للمستفيدين من برنامج الأغذية في المخيمات والمجتمعات المحلية، وذلك بعد تخفيض قيمة التحويلات النقدية، المقدمة لهم من 23 دينارًا إلى 15 دينارًا منذ تموز/ يوليو 2023. وترافق تخفيض المساعدات مع تضخم أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى "خسارة القدرة الشرائية".

ويواصل البرنامج تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنحو 410 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع تخفيض قيمة التحويلات النقدية بمقدار الثلث، وذلك بعد أن أعلن أنه يعاني من "أزمة تمويل غير مسبوقة"، حيث إنه وبعد أن "استنفذ جميع الخيارات، قام بخفض قيمة مساعدته النقدية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات" في الأردن، وذلك وفق ما أوردته صحيفة الغد.

الدراسة التي كانت قد نفذت نهاية العام الماضي ونشرت نتائجها قبل أيام أشارت إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر استقراره على الرغم من التحديات الإقليمية بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقالت إنه "على الرغم من اندلاع أزمة غزة في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن تكلفة سلة الأغذية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي مستقرة" حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما يعد متوسط تكلفة الغذاء في المجتمع المضيف أعلى مقارنة بالمخيمات، وهو في ازدياد منذ تموز/ يوليو 2023.

وذكرت الدراسة أنّه رغم انخفاض إجمالي تضخم أسعار الغذاء بنسبة 1.4 % في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ظلت تكلفة السلة الغذائية الأكثر استهلاكا للمستفيدين من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المضيف من دون تغيير.

يأتي هذا في الوقت الذي كان برنامج الأغذية كان قد أشار إلى أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء "عدم كفاية استهلاك الغذاء"، فيما أن هناك 2 مليون شخص يستخدمون إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا).

وذكر أن الأردن يعد خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية، واليمن، والمغرب وليبيا. وكان البرنامج أصدر قبل أشهر تحذيرات صارخة بشأن الأمن الغذائي العالمي، حيث قدر أن كل تخفيض بنسبة 1 % في المساعدات الغذائية يهدد بدفع أكثر من 400 ألف شخص نحو حافة المجاعة.

وقال في التقرير الذي جاء بعنوان "تقدير أثر التخفيضات في مساعدات برنامج الأغذية العالمي على الأمن الغذائي"، بأنه يسعى إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في معظم عملياته مع انخفاض التمويل الإنساني الدولي، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي يقدمها تعتبر بمثابة شريان حياة حيويا، وغالبا ما تكون تلك المساعدات "الفارق الوحيد الذي يفصلهم عن المجاعة".

وحذر التقرير من أن "ينزلق 24 مليون شخص إضافي إلى "الجوع الطارئ" خلال 2024 - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي".

وذكر أن أكثر من 40 مليون شخص في 51 دولة سيواجهون حالة طوارئ أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 وهم معرضون لخطر الوقوع في ظروف الكوارث أو المجاعة من دون مساعدة فورية لإنقاذ الحياة وسبل العيش - ارتفاعا من 29 مليونا في عام 2019.