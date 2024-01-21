السير: انتشار مبرمج للتعامل مع عودة الطلاب للمدارس

MENAFN - Khaberni) خبرني - استعرض ضباط عمليات الإدارات المرورية الواقع المروري، صباح الأحد، والذي يتزامن مع مليون و700 ألف طالب وطالبة من طلاب المدارس الحكومية إلى مقاعد الدراسة.

وأشارت الإدارات المرورية إلى أن الانتشار المبرمج منذ ساعات الصباح الباكر، شمل معظم طرق المملكة للتعامل الفوري مع أي معيقات في الحركة المرورية وجاهزية تامة لتأمين الوصول الآمن للطلاب إلى مدارسهم.

مندوب عمليات السير، قال لإذاعة الأمن العام، إن كافة الطرق الداخلية تشهد نشاط ملحوظ بسبب عودة طلبة المدارس بالإضافة للكثافة المرورية الاعتيادية الصباحية مع بداية كل اسبوع.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على الطلبة من قبل ذويهم لاستخدام ممرات المشاة والجسور والأنفاق حفاظاً على سلامتهم مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن مشتتات الانتباه واستعمال حزام الأمان والالتزام بالمسارب والسرعات المقررة.

من جهته، قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية، إنه وبالرغم من التنبيه اليومي على ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة لما تسببه هذه المخالفة من حوادث مرورية محققة إلا أنه قد تم ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة وكانت أبرز هذه السرعات ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة من 90 إلى 171 وطريق البحر الميت ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 90 إلى 153 وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.