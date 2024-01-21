مدرب السنغال أليو سيسي يغادر المستشفى ولاعبه سيما يعود إلى ناديه رينجرز الاسكتلندي بعد إصابته

قال بيان لمنتخب السنغال إن أليو سيسي مدرب الفريق خرج من المستشفى في ياموسوكرو لكن المهاجم عبد الله سيما عاد إلى نادي رينجرز الاسكتلندي بعد إصابته واستبعاده من التشكيلة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

وتم إدخال سيسي للمستشفى بعد ساعات من فوز السنغال 3-1 على الكاميرون في مباراتها الثانية بالبطولة، وهي النتيجة التي ضمنت للفريق مكانا في الدور التالي، لكنه عاد الآن مع الفريق إلى الفندق الذي يقيم فيه في عاصمة ساحل العاج.

وقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم "تم علاجه من قبل الطاقم الطبي وخدمات الرعاية في مستشفى ياموسوكرو من عدوى حميدة".

ويتولى سيسي تدريب منتخب بلاده منذ 2015 وقاده للفوز بكأس الأمم في نسختها الأخيرة قبل عامين.

كما تولى المدرب البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق في آخر نسختين من كأس العالم.

فيما سيغيب المهاجم سيما عما تبقى من البطولة بعد تعرضه لإصابة في التدريبات يوم الأربعاء.

وجاء في بيان رسمي "غادر عبد الله سيما اليوم بعد إجراء الفحوصات اللازمة عقب تعرضه لإصابة خلال التدريبات يوم الأربعاء، وهو يعاني من إصابة في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

"مع وجود افتراض لغياب اللاعب لفترة طويلة، قرر الجهاز الطبي للمنتخب السنغالي وناديه جلاسجو رينجرز إعادته إلى النادي من أجل خضوعه للعلاج الأمثل لإصابته".

واستدعت السنغال حاملة اللقب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في قبل انطلاق البطولة بقليل.

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