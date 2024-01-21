الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب قطاع غزة. وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 195 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 24 ألفا و927 قتيلا و62 ألفا و388 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.





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