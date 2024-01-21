الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب قطاع غزة. وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 195 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 24 ألفا و927 قتيلا و62 ألفا و388 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
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