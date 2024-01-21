غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجددا لحل الدولتين، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا فكرة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع لدول عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا أمس السبت، إنه " يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

يذكر أن حركة عدم الانحياز، هي تجمع دولي يضم 120 عضوا من الدول النامية، وهي الدول التي ظلت على الحياد خلال الحرب الباردة.

وأضاف غوتيريش أن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".

وقال غوتيريش إن إنكار حل الدولتين من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين، ويؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتعزيز التطرف في كل مكان.

كما دعا غوتيريش مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القتال الدائر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويواصل نتنياهو رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة بمجرد انتهاء الصراع في غزة.

وقال نتنياهو، أمس السبت، "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة بأكملها غرب الأردن - وهذا يتعارض مع إقامة دولة فلسطينية"، مكررا موقفه بأن أي حل في المستقبل المنظور يجب أن يشمل السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية بأكملها.

وتضغط الولايات المتحدة، وهي حليف مهم لإسرائيل، من أجل حل الدولتين.





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