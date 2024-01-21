عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

أكد المخرج رامي إمام أن والده الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية علي هامش احدي الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلاً:«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت»، وفقا لموقع صدى البلد.

ويشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، إن الكاتب وجيه أبو ذكري كان يكتب مقالات عن محامي التعويضات بجريدة الأخبار، مضيفا إلى أنه أخذ فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك المقالات للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها“بالخط العريض” على شاشة قناة“الحياة”:“فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان”.

وأوضح بشير الديك، أنه فوجئ بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف لأنه كان مهتما بالأفلام التجارية في هذه الفترة، مضيفا إلى أنه تعرف على محمد خان من خلال نور الشريف، كما أنه يتشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية الواحدة، متابعا أن عادل إمام لم يتدخل في سيناريو فيلم الحريف.

وأشار بشير الديك:“لم أخف من جرأة فيلم ضد الحكومة كما أن أحمد زكي وسعاد حسني شخصيتان قريبتان لبعض، موضحا أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامي”.



