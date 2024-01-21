قراصنة مرتبطون بروسيا يخترقون رسائل مايكروسوفت لكبار المسؤولين

(MENAFN
) أعلنت مايكروسوفت عن اختراق أمان سيبراني هام، كاشفةً أن قراصنة مرتبطين بخدمات المخابرات الروسية نجحوا بنجاح في التسلل إلى رسائل البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين, وتحدد الوثيقة القضائية المقدمة من قبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي هوية الهجاة على أنهم جزء من مجموعة "ميدنايت بليزارد"، المعروفة بتعاونها مع خدمات المخابرات الروسية، وهو الأمر الذي أقرت به كل من واشنطن ولندن.
كما يعود تاريخ نشاط مجموعة ميدنايت بليزارد، التي تُعرف أيضا باسم "نوبليوم"، إلى أوائل عام 2018، وفقًا لما أعلنته مايكروسوفت, واكتشف فريق أمان الشركة الهجوم الأخير في 12 يناير، حيث قام بفعِّالِة تفعيل آليات الدفاع التي حالت دون وصول القراصنة إلى حسابات إضافية.
كذلك شمل الاختراق السيبراني، الذي بدأ في نوفمبر، محاولة القراصنة استخدام كلمة مرور على سلسلة من الحسابات, ونجحوا في الوصول بنجاح إلى حساب اختبار قديم، مما يشير إلى بداية وصولهم غير المصرح به إلى رسائل البريد الإلكتروني لتنفيذيي مايكروسوفت, ويسلط اعلان مايكروسوفت الضوء على الطابع المستمر والمتقدم لتهديدات السيبرانية، مشددًا على ضرورة التيقظ المتزايد وتعزيز تدابير الأمان لحماية المعلومات الحساسة والأنظمة من الكيانات الضارة.
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