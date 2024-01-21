الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بالمتفجرات والجرافات منزلي الشهيدين نصر وعبد القادر القواسمي في مدينة الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة منطقة راس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، قبل أن تقوم بهدم منزل الشهيد عبد القادر بالجرافات والمعدات الثقيلة في منطقة دائرة السير، كما قامت بتفجير منزل الشهيد نصر القواسمي في بئر المحجر بعد أن أجبرت السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.
وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات، منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي، إضافة الى منزل الشهيد حسن قفيشة في أواخر الشهر الماضي.
يشار إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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