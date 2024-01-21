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الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل

1/21/2024 2:08:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بالمتفجرات والجرافات منزلي الشهيدين نصر وعبد القادر القواسمي في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من آلياتها العسكرية ومعداتها الثقيلة منطقة راس الجورة وبئر المحجر في مدينة الخليل، وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة وأغلقت الطرق الرئيسية ومنعت تنقل المواطنين، قبل أن تقوم بهدم منزل الشهيد عبد القادر بالجرافات والمعدات الثقيلة في منطقة دائرة السير، كما قامت بتفجير منزل الشهيد نصر القواسمي في بئر المحجر بعد أن أجبرت السكان في المنطقة على مغادرة منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أخذت قياسات، منزلي الشهيدين عبد القادر ونصر القواسمي، إضافة الى منزل الشهيد حسن قفيشة في أواخر الشهر الماضي.

يشار إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.


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