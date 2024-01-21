الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الليل على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية والوسطى تمتد خلال المساء إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.