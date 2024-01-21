الحرب على غزة في يومها 107... الاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي وحصيلة الشهداء ترتفع إلى نحو 24,927

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأحد، يومها السابع بعد المئة، في وقت واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمخيم جباليا ومحيط مستشفى ناصر ومراكز الإيواء.

يأتي ذلك فيما شهدت محاور التوغل في خانيونس معارك ضارية، في وقت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وفي شرق خانيونس.

وعادت وتيرة الاشتباكات في شمال القطاع خصوصاً في شرق وغرب مدينة غزة، حيث تشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات معارك عنيفة، وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.

ويواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح، في وسط القطاع، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.

شهداء وعشرات الاصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وتواصل القصف المدفعي من الاحتلال في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.



