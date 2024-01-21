الحرب على غزة في يومها 107... الاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي وحصيلة الشهداء ترتفع إلى نحو 24,927

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأحد، يومها السابع بعد المئة، في وقت واصل الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمخيم جباليا ومحيط مستشفى ناصر ومراكز الإيواء.
يأتي ذلك فيما شهدت محاور التوغل في خانيونس معارك ضارية، في وقت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع، وفي شرق خانيونس.
وعادت وتيرة الاشتباكات في شمال القطاع خصوصاً في شرق وغرب مدينة غزة، حيث تشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات معارك عنيفة، وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.
ويواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح، في وسط القطاع، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.
شهداء وعشرات الاصابات في قصف للاحتلال على خان يونس
استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.
وتواصل القصف المدفعي من الاحتلال في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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