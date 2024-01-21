المفوضية: 70 مليون دولار لأكثر من 300 ألف لاجئ في الأردن عام 2023

MENAFN - Amman Net) أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تقديمها قرابة 70 مليون دولار لأكثر من 300 ألف لاجئ خلال العام الماضي الذي شهد معايير وشروطا جديدة لمساعدة اللاجئين في الأردن.

وقالت المفوضية في الأردن في تقرير، إنها قدمت مساعدات نقدية لأكثر من 317 ألف لاجئ من النساء والرجال والأطفال الضعفاء، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاحتياجات العاجلة الأخرى بشكل أفضل (مثل الصحة والتعليم والحماية).

وفي عام 2023، قامت المفوضية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بمراجعة وتحديث معايير استهداف المساعدة المالية، مما أدى لحصول المزيد من اللاجئين على المساعدة.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويستضيف الأردن 55426 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 649091 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 723886 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن نُشرت العام الماضي، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

وأعلنت المفوضية أنها عملت مع برنامج الأغذية العالمي للتحضير لإعادة الاستهداف للاجئين في المجتمعات المضيفة للحصول على مساعدات نقدية، بالاستناد إلى أداة من تطوير البنك الدولي.

وتمكّن معايير الاستهداف الجديدة المفوضية وبرنامج الأغذية من التوفيق بشكل أفضل واستخدام الموارد المحدودة بشكل أكثر فعالية، وفق تقرير.

وقالت المنظمة الأممية إن النظام الجديد يعزز عدد اللاجئين الضعفاء المستهدفين بالمساعدات ولا سيما الأطفال، الذين يتلقون نقودًا من المفوضية للمرة الأولى.

وتعطي الأداة (PMT) الجديدة الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وتسمح بالتكيف عند تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومواءمة نموذج الاستهداف مع شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الأردن، وصندوق المعونة الوطنية، ومستوى الفقر الوطني، وفق المفوضية.

وتعد الأداة الجديدة نموذجا إحصائيًا يتنبأ بالفقر استنادًا إلى مؤشرات مثل الأصول المملوكة وظروف المأوى والتركيبة السكانية عند عدم توفر معلومات عن الدخل، ومع اعتبارات أخرى تتعلق بنقاط الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، وكذلك سوء التغذية والحماية.