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إيران تهدد إسرائيل بـالرد بالمثل بعد مقتل 5 من مستشاريها العسكريين في سوريا

1/21/2024 2:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهمت إيران إسرائيل الوقوف وراء مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين في قصف استهدف مبنى سكنيًا في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، السبت. وقالت إنها "تحتفظ بحقها في الرد بالمثل".


وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بـ"العمل الإجرامي والعدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني صباح يوم أمس السبت"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال كنعاني إن "النقض المتكرر لسيادة ووحدة الأراضي السورية" يعتبر "مؤشرًا على عجز وإفلاس كيان الاحتلال في ساحة المعركة وأمام قوات المقاومة بغزة والضفة الغربية، طيلة أكثر من 100 يوم مضت، ودليلا على محاولاته المستميتة لتوسيع رقعة الحرب والفوضى داخل المنطقة".
وأضاف كنعاني: "لا شك أن دماء هؤلاء الشهداء الأبرار لن تذهب سدى"، مؤكدًا أن إيران "تحتفط بحقها في الرد بالمثل... في المكان والزمان المناسبين".

سي ان ان


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