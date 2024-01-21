صدمة في بريطانيا.. وفاة رضيع جوعاً بجانب جثة والده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحدثت وفاة الطفل برونسون باترسبي البالغ من العمر عامين، الذي تُرك لأيام بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من جانب الشرطة البريطانية أو الخدمات الاجتماعية.

وعُثر على جثة الطفل بجانب جثة والده كينيث في شقتهما، بمنطقة سكيغنيس الساحلية بشمال إنجلترا. وكان قد شاهده آخر مرة قبل أسبوعين أحد جيرانه.



وبحسب الصحف البريطانية، توفي كينيث باترسبي بنوبة قلبية ، ووجد الطفل الصغير نفسه وحيدا، من دون ماء أو طعام.

وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الأشقر الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام البريطانية ، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقية اللوم على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.

وصرّحت الوالدة في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية: "لو قاموا بعملهم، لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة".

وقالت والدة الطفل، التي لم تكن تعيش معه ولم تره منذ تشرين الثاني، إنها "مسكونة" بفكرة بحث ابنها اليائس عن الطعام بعد وفاة كيني، شريكها السابق الذي انفصلت عنه وأنجبت منه طفلين آخرين.

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