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اقتصاد الاحتلال ينهار وخفض تصنيفه الائتماني قريباً

1/21/2024 2:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ستعلن قريبا عن خفض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل".


وبينت التقارير، أن قرار الوكالة الشهيرة يأتي على ضوء ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية نتيجة التصعيد في غزة وأداء الحكومة الحالي.


ومن شأن خفض التصنيف وضع مزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني جراء تكلفة الحرب.


وكانت قد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحكومة وافقت على موازنة معدلة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب.

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