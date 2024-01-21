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الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

1/21/2024 2:07:35 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدكتور عدنان أبو حسنة إننا نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع والأشهر القادمة بقطاع غزة.


وأضاف أبو حسنة خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن مئات الآلاف من المرضى يعانون من الالتهاب المعوي بسبب المياه الملوثة بالإضافة إلى مرض السحايا.


وأشار إلى أنه يوجد آلاف الأشخاص المصابين بالكبد الوبائي، لافتا أنه تبقى بالقطاع 3 مستشفيات تعمل وهي أشبه بمركز صحي.


وتابع " عمليات النزوح مستمرة من وسط وشمال غزة ومن خان يونس إلى رفح حيث وصل العدد الحالي للنازحين مليون و300 ألف نسمة. "


وأكد أن عدد كبير من النازحين نزحوا أكثر من مرة وسط أوضاع إنسانية أكثر من كارثية، قائلا " عشرات العائلات حاولت العودة إلى المناطق الوسطى بالقطاع".


ونوه أن 80 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل يومياً إلى قطاع غزة أي بمعدل 7% من عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل العدوان ومنها أدوية ومياه، مشيراً أن القطاع بحاجة إلى دخول مئات الشاحنات من المساعدات يومياً .


وأكد أن غزة تعاني من نقص في الغذاء والمياه والدواء مما ينعكس على تدهور الأوضاع الصحية وذلك مع تدني درجات الحرارة وعدم وجود مكان للإيواء.


وختم أن مجتمع قطاع غزة يعاني من كارثة على المستوى المعيشي والصحي والنفسي ويحتاج إلى عشرات السنين لاستعادة طبيعته التي كان عليها .


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