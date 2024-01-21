فيديو يحبس الأنفاس.. انفجار ضخم يهز دار رعاية للأطفال في واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع مصور اللحظات القليلة التي سبقت وقوع عدة انفجارات بسبب تسرب غاز في مبنى مجاور لدار رعاية للأطفال في العاصمة الأميركية واشنطن.فقد أدى تسرب للغاز في حي أناكوستيا بالعاصمة يوم الخميس إلى انفجار كبير، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء 16 طفلاً من المركز قبل دقائق فقط من الانفجار الأول.تدمير متجر وتضرر 3 مبانوخلال مؤتمر صحفي بالقرب من مكان الحادث، قال رئيس الإطفاء جون إن الانفجار الأول وقع بعد حوالي 25 دقيقة من إجراء مكالمة أبلغت عن وجود التسرب.



وأدى الانفجار إلى تحطيم نوافذ الطابق الثاني من المبنى الذي حدث فيه التسرب وتسبب في نشوب حريق، وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير متجر مجاور بالأرض.



كما تعرضت ثلاثة مبانٍ، بما في ذلك مركز الرعاية النهارية، لأضرار بالغة نتيجة الانفجار.

وأضاف دونيلي أنه يُعتقد أن سبب التسرب هو مركبة "اصطدمت بعداد الغاز أثناء بعض العمليات العادية".



وقال رئيس الإطفاء إن شخصا نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة ناجمة عن الحطام المتطاير. ولم يصب جميع الأطفال الستة عشر الموجودين في المركز بأذى، وتم جمع شملهم مع عائلاتهم منذ ذلك الحين.

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