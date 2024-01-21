وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر
التاريخ
1/21/2024 2:07:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".
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