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وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

1/21/2024 2:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تقديرات استخبارية أميركية أوضحت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".


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