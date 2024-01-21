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تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار

1/21/2024 2:07:33 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي عن تسجيل 6100 شركة جديدة في الأردن العام الماضي برأس مال تجاوز 266 مليون دينار.
وقال العرموطي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الشركات الجديدة التي سُجلت العام الماضي تنشط في قطاعات العقار والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والاستيراد والتصدير.
وأضاف أن 999 شركة قامت برفع رؤوس أموالها العام الماضي وقامت هذه الشركات بضخ ما يزيد على 800 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بتسجيل الشركات في حين أن عدد الشركات التي خرجت من السوق أقل بنسبة 42% بالمقارنة مع عام 2019 (قبل جائحة كورونا)، حيث بلغ عدد الشركات التي خرجت عام 2023 نحو 2437 شركة في حين خرجت نحو 4331 شركة في عام 2019.
وأشار إلى إجراء إصلاحات تشريعية ضمنت للأردن الخروج من القائمة الرمادية في شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد إجراء إصلاحات ضمنت تطبيق منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن ذلك يضمن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأوضح أن تصويب أوضاع الشركات والإفصاح عن المستفيد الحقيقي للشركات يهدف إلى التحقق من وجود هذه الشركات على أرض الواقع وأن رأس مالها حقيقي بالإضافة إلى معرفة مصادر تمويلها للتحقق من عدم وجود عمليات غسيل أموال وخاصة الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة، مضيفا أن هذا يضمن للمواطن والمستثمر التعامل الآمن مع تلك الشركات وأن هناك اقتصاد قوي وموجود في الأردن.
وتابع العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات عملت على تبسيط إجراءات تسجيل الشركة الجديدة إلى ساعة بدلا من يوم كامل أو يومين وذلك من خلال عملية التسجيل الإلكترونية وهو ما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

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