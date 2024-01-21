فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق

فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق
التاريخ
1/21/2024 2:07:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد مشابه لما يجري بالأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.
وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.
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