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فيديو مثير لسودانيين يهاجمون تمساحاً خرج فجأة من نهر النيل الأزرق

1/21/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد مشابه لما يجري بالأفلام أو وثائقيات الأدغال الشهيرة، تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين قتله.


وأظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.

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