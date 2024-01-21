زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وأكد في تصريحات سابقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".
من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله "لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية".
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