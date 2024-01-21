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زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار

1/21/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لبيد قوله إن المعارضة تدعم أي صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين مع المقاومة الفلسطينية حتى لو كان المقابل اتفاقا لوقف إطلاق النار.


وأكد في تصريحات سابقة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".


من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله "لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية".


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