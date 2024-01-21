51 أولوية لقطاع الطاقة و 18 لقطاع التعدين في 2024

51 أولوية لقطاع الطاقة و 18 لقطاع التعدين في 2024
التاريخ
1/21/2024 2:07:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة أولويات قطاعي الطاقة والتعدين، في رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور ضباط ارتباط الشركاء في القطاع.
ووفق وزارة الطاقة، فقد بلغ عدد أولويات قطاع الطاقة 51 أولوية، و18 أولوية لقطاع التعدين، خلال العام 2024.
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