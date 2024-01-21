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51 أولوية لقطاع الطاقة و 18 لقطاع التعدين في 2024

1/21/2024 2:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترأس وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة أولويات قطاعي الطاقة والتعدين، في رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور ضباط ارتباط الشركاء في القطاع.
ووفق وزارة الطاقة، فقد بلغ عدد أولويات قطاع الطاقة 51 أولوية، و18 أولوية لقطاع التعدين، خلال العام 2024.

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